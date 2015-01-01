Если взрослые могут справиться с потоком контента и самостоятельно фильтровать информацию, то детям в вопросах создания собственного безопасного инфополя непременно понадобится помощь.

Родительский контроль — функция, которая позволяет ограничить возможности гаджетов, которые не несут пользы для ребенка, а также защитить ее от просмотра сомнительных сайтов, игр и длительного пребывания в сети. Таким образом удается влиять на то, какая информация в Интернете будет доступа для ребенка, а какой контент останется за пределами его внимания.

Как настроить родительский контроль на Android

На гаджетах на базе ОС Android, чтобы установить родительский контроль, следует воспользоваться настройками телефона или дополнительными программами. Набор функций, доступных в телефоне, достаточно ограничен, поэтому его хватит для эффективного контроля пользовательского поведения разве что маленьких детей. Для более серьезной защиты детей старшего возраста, которые уже являются уверенными веб-серферами, придется искать более надежные и совершенные методы.

Активировать функцию родительского контроля на гаджетах с системой Android можно с помощью таких встроенных возможностей:

Блокировка в приложении. Вы можете установить на рабочем столе устройства всего лишь одно окно и ограничить возможность самостоятельного переключения на другие. Чтобы установить блокировку в приложении, нужно войти в «Настройки» выбрать пункт «Безопасность» и нажать на «Блокировка». После успешной активации и запуска выбранного приложения нужно кликнуть «Обзор» и нажать на «Булавку».

Блокировка в Google Play. Вы можете установить ограничение загрузки нежелательных игр и приложений, войдя в настройки Google Play и активировав опцию «Родительский контроль». Далее вам доступна возможность отфильтровать по возрасту доступные для загрузки программы.

Этих ограничений будет достаточно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, однако если вы ищите варианты защиты для старших детей, которые являются активными пользователями, придется установить дополнительные программы для более надежного блокирования нежелательного контента.

Настройка родительского контроля на iOS

Родительский контроль на телефоне на базе iOS не предусматривает установку дополнительных программ. Однако стоит отметить, что система защиты на этих устройствах проработана достаточно тщательно, поэтому потребности в таких программах нет. Родители могут регулировать доступ к приложениям, устанавливать возрастные ограничения, блокировать потенциально опасный и опасный контент, а также контролировать покупки в магазине Apple.

Чтобы установить родительский контроль, нужно зайти в «Настройки» и кликнуть на «Экранное время», включить его и указать, что это телефон вашего ребенка. Далее вам будет предложена возможность выбрать разрешенное время пользования устройством. Вы можете установить ограничения на пользование как устройством в целом, так и отдельными программами и функциями. В поле «Разрешены всегда» можно внести исключения для установленных лимитов.

Родительский контроль на компьютере

Последовательность действий для установления родительского контроля зависит от версии ОС, установленной на компьютере.

Windows 7

Необходимо открыть «Пуск», выбрать «Панель управления», перейти в «Родительский контроль», создать новую учетную запись (если вы являетесь администратором устройства) и установить отслеживание.

Windows 8

Нужно войти в «Панель управления», выбрать «Учетные записи и семейная безопасность». В меню «Учетные записи пользователей» нужно нажать «Управление другой учетной записью». В окне «Параметры устройства» добавить аккаунт ребенка и заполнить все необходимые поля.

Windows 10

Необходимо открыть «Пуск», перейти в «Учетные записи пользователей», выбрать «Другие пользователи», «Добавить» и заполнить параметры в разделе «Управление семейными настройками».

Установить родительский контроль на компьютер и любой гаджет можно самостоятельно, однако для настройки более сложной и эффективной защиты следует обратиться к профильным специалистам.